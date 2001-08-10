В Южно-Сахалинске под дождем открыли байкерский сезон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Все, кто любит дорогу и ждал весну, опытные байкеры и те, кто только мечтает покорять километры пути, те, кто всю жизнь в седле– встретились, чтобы открыть мотосезон на Сахалине. Официально на Сахалине зарегистрированы более десяти мотоклубов, много и новичков среди большого количества участников, которые прекрасно вписались, почувствовав себя частью общей культуры и братства мотомира. Сотни байкеров из столицы и районов областного центра на «рычащих» мотоциклах разного производства и годов выпуска собрались у исторического парка в последнюю субботу мая. Рукопожатия и хлопки по плечу, приветственные возгласы и смех–все соскучились по своим старым знакомым и с радостью обнимали друг друга.

Открытие мотосезона – это всегда яркое, грандиозное событие, интересное не только для представителей сообщества, но и для людей всех возрастов и образов жизни. Живой звук от Андрея Фетисова, участвовавшего в телешоу «Голос» и его музыкального коллектива «Burning Voice» разогревали байкеров в этот дождливый сахалинский выходной.

–24 мая клубу Evil Dogs MCC исполнилось 7 лет в этом году. Каждый год мы обязательно приезжаем на открытие мотосезона в Южно-Сахалинск. Клуб у нас небольшой, в Поронайске нас семеро, мы дружим и не пропускаем такие события, — поделился представитель мотоклуба Evil Dogs MCC Poronaysk Степан Семкин.

Приветственное слово для коллег по цеху сказали представители Red & White Army MC Russia, Ronin RC, Steel Bro RC, Amigos MCC Sakhalin, Evil Dogs MCC Sakhalin, «Медведи Сахалина МСС», RaidoRune WMC Sakhalin, известный как Wings, в котором рулят только бесстрашные девушки.

–Самое главное — это безопасность! Будьте внимательны на дорогах, помните– вас не всегда видно в зеркала заднего вида! Берегите себя, –обратился к любителям кожаных курток один из представителей Ronin RC Митя Ронин.

Все желающие могли сфотографироваться с тюнингованной мототехникой и пообщаться с колоритными представителями культуры.

–Философия байкера — это свобода, это дух силы и смелости, это риск и отсутствие страха перед самой сложной дорогой. Не зря байкеров называют рыцарями дорог. Но, каковым бы не было ваше путешествие, как бы не манила вас дальняя дорога, помните: важно вернуться домой, к близким людям и друзьям. Пускай этот мотосезон принесет вам новых друзей, новые впечатления и новые открытия. Но в конце пути вас будет ждать родной дом, наш Сахалин. С открытием мотосезона 2022 года, с праздником!» — напутствовал сахалинских байкеров Дмитрий Смекалов, руководитель агентства по делам молодежи.

Поздравить брутальных ребят с Днем Пограничника и открытием сезона заглянул и председатель комитета по спорту, туризму и молодёжной политики Сахалинской областной Думы Сергей Бондарев.

Завершилось мероприятие общим мотопробегом. Сахалинские байкеры, сделав полукруг почета на площади Победы, отправились по улице Горького на юг — из Южно-Сахалинска в Корсаков. Впереди у любителей «железных коней» целое лето для вояжей по сахалинских дорогам, новых встреч и незабываемых поездок.