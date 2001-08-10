Тихоокеанское
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12:16, | Новости общества Сахалина и Курил

В Анивском районе заканчивается отопительный сезон

В Анивском районе заканчивается отопительный сезон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Анивы Светлана Швец подписала распоряжение администрации Анивского городского округа «О прекращении отопительного периода 2021/22 г.г.». В соответствии с документом, в связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха свыше +8°С в течение пяти дней подряд, теплоснабжающие предприятия должны закончить отопительный период 2021/22 г.г. на территории муниципального образования "Анивский городской округ" 6 июня 2022 года ровно в 24:00, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

Стоит отметить, что специалисты управляющих компаний начнут готовить сети к следующему отопительному сезону. Системы отопления многоквартирных домов начнут промывать и опрессовывать. В этой связи, администрация Анивского городского округа рекомендует жителям согласовывать ремонтные работы на системе отопления с управляющими компаниями.

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