Тихоокеанское
информационное агентство
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10:25, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине заводы выпускают молодь лососей

На Сахалине заводы выпускают молодь лососей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рыбоводные заводы Сахалинского филиала ФГБУ "Главрыбвод" приступили к выпуску молоди тихоокеанских лососей. Первым к работе приступил Калининский лососевый рыбоводный завод (ЛРЗ), сообщает astv.ru.

Как сообщает пресс-служба Главрыбвода, другие предприятия продолжают подращивание и подкармливание молоди до необходимых навесок и готовятся к выпуску. Всего в рамках государственного задания поэтапно в течение мая-июня выпустят не менее 133,55 миллионов штук молоди.

Сахалинский филиал ФГБУ "Главрыбвод" воспроизводит четыре вида тихоокеанских лососей - кета, горбуша, кижуч и сима.

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