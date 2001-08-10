В Южно-Сахалинске подвели итоги конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В городе Южно-Сахалинске завершился Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Российской Федерации. Конкурсанты из 10 профессиональных образовательных организаций области боролись за первое место, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области.

С приветственным словом к участникам обратилась министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

- Вы делаете очень важное дело - обучаете практическим навыкам будущих специалистов, даете фундамент их профессиональному пути. Конкурс показал, что каждый из вас бесценен, а вместе вы - золотой кадровый фонд системы профессионального образования Сахалинской области. Искренне признательна вам за неугасающее желание совершенствоваться в профессионально-педагогической деятельности, - сказала Анастасия Киктева.

Участники продемонстрировали свои умения по направлениям: "Сетевое системное администрирование", "Управление бульдозером и Управление экскаватором", "Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома", "Предпринимательство", "Веб-технологии", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Обработка рыбы", "Эстетическая косметология", "Рекрутинг", "Поварское дело".

Конкурсанты соревновались на протяжении трёх дней. Каждый показал видео-визитку конкурса "Я-мастер" и представил свои лучшие практики работы на открытом мастер-классе - учебное занятие с группой обучающихся, подобранной Региональной комиссией.

Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Мастер года" стал участник из города Холмска Виктор Мартынов. Он представил Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса и провёл мастер-класс по компетенции "Предпринимательство".

- Хочу поблагодарить всех сопричастных, кто помог в подготовке к участию в этом конкурсе. Спасибо коллегам, действительно каждый из нас достоен благодарности, - рассказал победитель конкурса Виктор Мартынов.

По итогам конкурса каждому участнику вручили диплом и памятный подарок. Победитель получил сертификат на 50 тысяч рублей. Он представит Сахалинскую область в городе Екатеринбурге на финальном этапе Всероссийского конкурса "Мастер года".