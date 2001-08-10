В Аниве увековечили память выдающихся горожан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках проекта "Эстафета "Сахалинские аллеи" в сквере Победы установили памятный знак, на котором запечатлены имена выдающихся анивчан, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.
- Сегодня мы готовы завершить эту замечательную инициативу. Многие жители старшего поколения хотели, чтобы были не просто высажены кустарники на аллее, но, и чтобы была память о тех людях, которые отдали своему району силы, средства, внимание и любовь. А дети, внуки и правнуки, проходя мимо памятного знака, могли с гордостью сказать - это мой дед или моя бабушка, - поделилась мэр Анивского района Светлана Швец.
На памятном знаке размещены имена восьми жителей Анивского района, внесших свой вклад в его развитие и развитие Сахалинской области.
На торжественной церемонии открытия памятного знака присутствовали приглашённые гости депутаты областной думы Евгений Лотин и Андраник Авенян.
Работа по увековечению памяти выдающихся жителей Анивского района провела главный библиограф-краевед Галина Григорьевна Штепа. Благодаря ее скрупулёзной работе и тесному взаимодействию с анивским архивом и жителями района, специалисту удалось собрать информацию и фотоматериал на каждого из предлагаемых к увековечиванию кандидата.
- Информация об этом памятном знаке. О людях, увековеченных на нем будет отражена в моей будущей книге «Немеркнущее наследие Анивской земли». В первую очередь эта книга будет адресована нашей молодежи, - рассказала Галина Штепа.
Реализация проекта «Сахалинские аллеи» в Анивском районе стартовала в сентябре прошлого года. Тогда в память о выдающихся деятелях в сквере Победы были высажены красные рябины.
Напомним, областной проект «Эстафета «Сахалинские аллеи» приурочен к празднованию 75-летия со дня образования области. Юбилей островной регион отмечает в этом году.
Анатолий Михайлович Басарукин –сахалинский учёный, подвижник исследовательского труда в области герпетологии, энтомологии, зоогеографии, биовулканологии, охраны природы, истории Сахалина и Курильских островов.
Виктор Павлович Григорьев – талантливый и самоотверженный музыкальный педагог, легендарный человек-оркестр.
Михаил Иванович Ковпак – ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный и именитый строитель, руководитель-созидатель. Руководил Анивским СМУ «Сахалингражданстрой», и при нём предприятие достигло больших успехов, была отстроена Анива.
Степан Николаевич Пудов – фронтовик, успешный руководитель района на протяжении 13 лет, рачительный и ответственный хозяин.
Павел Николаевич Ромахин – журналист и поборник справедливости, поэт, краевед, редактор районной газеты «Сахалинец», переименованной с мая 1962 года в «Утро Родины».
Елена Семёновна Сивоконь – знаменитая доярка-трууженица совхоза «Пограничный» Анивского района, полный кавалер Ордена Трудовой Славы, мастер животноводства, была награждена и медалями ВДНХ СССР, знаками «Ударник пятилетки», «Победитель социалистического соревнования».
Валентина Павловна Сосновская – врач-стоматолог, ветеран труда, стоявшая у истоков здравоохранения Анивского района.
Иван Елисеевич Солодовников – заслуженный педагог Сахалинской области, «Отличник народного просвещения», истинный патриот и краевед, историк, накрепко связавший жизнь с летописью села Троицкое.
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