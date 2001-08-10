Тихоокеанское
информационное агентство
26 Мая 2022
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10:38, | Новости общества Сахалина и Курил

Более 50% земель Камчатки используется не по назначению

Более 50% земель Камчатки используется не по назначению

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По результатам контрольно-надзорных мероприятий, проведенных специалистами Россельхознадзора, в Камчатском крае не используется по целевому назначению более 50% земель, предназначенных для сельскохозяйственных нужд, сообщает ТК "41 Регион".

В Управлении Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу накануне состоялось заседание штаба по повышению эффективности мероприятий муниципального земельного надзора.

В ходе заседания было рассмотрено и проанализировано состояние земель сельскохозяйственного назначения в районах Камчатского края.

"В настоящее время сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв по причине неиспользования, зарастания или захламления земель сельскохозяйственного назначения. В ходе обсуждения был сделан вывод о низкой эффективности проводимых органами местного самоуправления мероприятий муниципального земельного контроля. Кроме того, по результатам контрольно-надзорных мероприятий, проведенных специалистами управления, было выяснено, что в крае не используется по целевому назначению более 50% земель сельскохозяйственного назначения", - рассказали в Россельхознадзоре.

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