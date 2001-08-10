В Южно-Сахалинске у "Сити-Молла" установят 55-метровое колесо обозрения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре на территории ТРК «Сити-Молл» продолжается монтаж 55-метрового колеса обозрения. Работы планируется завершить уже осенью этого года. Его запуск будет приурочен к 140-летию Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Выездное совещание на строительной площадке провел мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. В рабочей встрече также приняли участие директор департамента культуры и туризма Ирина Герасимова, директор управляющей компании «Сити-Молл» Константин Резницкий.
Планируется, что современный аттракцион будет функционировать круглый год. Колесо обозрения будет включать 18 закрытых кабинок. Установленная в них система отопления позволит эксплуатировать их даже при минусовой температуре и во время дождя. Вход будет осуществляться через павильон, который оборудуют лифтами, в том числе для маломобильных граждан.
Вопрос обновления аттракционов также актуален и для городского парка. Как отметил мэр, многие из развлекательных комплексов, находящихся в частной собственности, и морально, и физически уже устарели. И конечно, их внешний облик и нахождение в любимом всеми горожанами парке, особенно на фоне его динамичного развития и благоустройства, не соответствуют, прежде всего, запросам людей.
Поэтому администрация города начинает комплексную работу по обновлению парковых аттракционов. И намерена привлечь к ней как предпринимателей-собственников существующих объектов, так и тех, кто готов зайти на этот рынок с качественными и безопасными проектами организации развлечений для детей и взрослых. И, безусловно, появление в городе еще одного современного аттракциона - это весомый вклад социально-ответственного бизнеса в развитие города, что также делает его еще более привлекательным и комфортным как для жителей, так и для гостей областной столицы.
Еще одной темой выездного совещания стали работы по озеленению города. Сегодня этому направлению администрация уделяет приоритетное внимание.
- Отрадно, что в эту деятельность активно включается и бизнес города. Заинтересованность проявляют владельцы гостиниц, торговых центров. «Сити-молл» - популярнейшее место среди жителей всей области. И цветочное оформление торгового комплекса в летний период станет настоящим украшением этой части города. Безусловно, эта инициатива бизнеса, это желание руководства комплекса украсить свою территорию, - уже пример для остальных предпринимателей. Ну а мы, в свою очередь, поддержим их, – сказал глава города.
Как отметил Константин Резницкий, в этом году количество клумб на территории торгового комплекса будет увеличено, также рядом с входными группами появятся дополнительные вазоны с цветами.
Напомним, летом территории госудaрственных и муниципaльных учреждений культуры, спортa и обрaзовaния украсят более 600 тысяч цветов. По сравнению с прошлым годом эти объемы увеличены практически в два раза.
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