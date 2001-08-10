В Благовещенске откроют стелу, посвященную выпускникам ДВОКУ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске создадут стелу, посвященную выпускникам ДВОКУ. Она расположится на пересечении улиц Ленина и Мухина. Стела будет выполнена из гранита и бронзы, сообщает ИА "Порт Амур".

"На центральной колонне будет изображен герб ДВОКУ, а с левой и справой стороны от нее архитекторы планируют разместить барельефы курсанта и ордена Жукова, а также все исторические наименования училища", цитирует информационное агентство пресс-службу Восточного военного округа.

В настоящее время идут работы по приданию силуэта объекта. Открытие памятника запланировано на вторую декаду июня.