Жильцы Дальнего расторгли договор с недобросовестной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе встречи, которая состоялась в конце марта, жители улицы Ударной пожаловались губернатору на работу управляющей компании «Содружество» – снег не убирали, мусор не вывозили, за подъездами следили плохо. Посетив один из проблемных дворов, Валерий Лимаренко потребовал оказать жителям домов всю необходимую помощь для проведения собраний собственников жилья и смены управляющей организации, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Жильцы заключили договоры с управляющими компаниями ООО «СНВ» и ООО «Триумф». Собственники еще 3 домов в Дальнем по улице Ударной планируют перейти в ООО «СНВ».

– Уже 2 месяца наши сотрудники приводят в порядок придомовую территорию и вымывают подъезды, обследуют общее имущество многоквартирных домов, ставим в план-график для последующего ремонта. Написали претензии к застройщику по новым домам в рамках гарантийного ремонта подвального помещения, где происходит подтопление грунтовыми водами. Дома достались нам в ужасном состоянии, ремонты не делались с момента постройки, все в плачевном состоянии. По огнебиозащите крыши обработаны застройщиком на 10 лет по договору, но при этом мы готовим материальную базу для получения лицензии на проведение огнебиозащиты самостоятельно, – рассказал заместитель директора ООО «Триумф» Антон Абакумов.

– Дома к нам перешли в антисанитарном состоянии, с декабря здесь ничего не убиралось и не проводилось. В планах произвести косметический ремонт в подъездах в 15 домах, частично покрасить входную группу, – рассказал директор ООО «СНВ» Николай Сиркин.

– Очень рады чистым подъездам, благоустройству дворов. Привезли землю, такого и не было никогда, высадили совместно с сотрудниками компании цветы. Сделали нам новые заборчики вокруг палисадников, также их дружно и покрасили. Надо было раньше менять управляющую компанию, – поделился один из жителей Дальнего.

Напомним, по поручению губернатора Валерия Лимаренко в островном регионе усилены проверки по фактам ненадлежащего содержания общедомового имущества и придомовой территории, а также обеспечения нормативным уровнем коммунальных услуг, соблюдения порядка расчетов при предоставлении жилищно-коммунальных услуг. По словам губернатора, управляющие компании получают с людей деньги, а значит обязаны выполнять свои услуги с должным качеством. Если этого не происходит, люди имеют право разорвать с ними договорные отношения, а местные и областные власти помогут с этим.

На основании материалов проверок, проведенных Государственной жилищной инспекцией, контрольными отделами администраций муниципалитетов и прокуратуры вынесено более четырех десятков постановлений о привлечении к административной ответственности в отношении юридических лиц, более 30 постановлений в отношении должностных лиц. Сахалинские управляющие и ресурсоснабжающие организации заплатят свыше 4 миллионов рублей штрафов.