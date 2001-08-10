Выпускники Кадетской школы Южно-Сахалинска простились со Знаменем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На площади Славы Южно-Сахалинска состоялось традиционное торжественное мероприятие, главными героями которого стали выпускники Кадетской школы Южно-Сахалинска - воинский ритуал прощания со знаменем, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С важным событием ребят поздравил первый вице-мэр Южно-Сахалинска Андрей Ковальчук.

В приветственном слове он пожелал им успешно сдать экзамены и выбрать профессию по душе. Отдельные слова признательности были адресованы педагогам школы. Мероприятие началось с торжественного выноса Знамени Кадетской школы на площадь. Пятиклассники принесли кадетскую присягу и из рук старших товарищей получили первые кадетские погоны. Праздник продолжился выступлением одиннадцатиклассников, которые выразили слова благодарности своим учителям.

Самым трогательным моментом стал ритуал "Прощания со знаменем". Последний звонок в Кадетской школе завершился торжественным маршем. Проходящие строем выпускники, по старой традиции, кидали монетки на счастье. Впереди у воспитанников Кадетской школы выпускные экзамены и дальнейшая учеба в высших учебных заведениях.