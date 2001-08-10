Южносахалинские школьники активно включились в голосование за проекты скверов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Осталось чуть больше недели до завершения голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году к процедуре голосования активно подключились школьники старше 14 лет., рассказали ТИА "Острова" в городской администрации

Информационную работу с ребятами проводят педагоги и волонтеры Центра молодежных инициатив. Сегодня учащимся старших классов лицея №2 рассказывали о возможностях участия в проекте, благоустройстве дворовых территории, а также о том, как какие новые общественные пространства могут появиться в Южно-Сахалинске уже в следующем году.

Один из проектов – территория в центре города, в районе пересечения Коммунистического проспекта и улицы Чехова. Он призван подчеркнуть историческое и культурное наследие города.

Учащийся 7Б класса Сергей Серпов отдал свой голос за второй проект – это территория северо-западнее перекрестка проспекта Мира и улицы Пуркаева. Юноша проживает в этом районе и считает, что новый сквер будет очень востребован как место для прогулок. Согласно проекту там планируется ландшафтное озеленение, установка малых архитектурных форм и арт-объектов.

- Считаю, что важно принимать участие в голосовании, проявлять активность. Именно жители должны решать, как будет выглядеть их город в будущем, – поделился мнением Сергей.

На стенде лицея размещены информационные материалы, с помощью которых школьники могут познакомиться с проектами будущих скверов. Также беседу с учащимися проводят волонтеры. У каждого при себе имеется планшет со специальным приложением, которое позволяет всего проголосовать за несколько минут. С начала голосования добровольцы встречаются с трудовыми коллективами, приходят на предприятия и учреждения образования. С их помощью в Южно-Сахалинске процедуру голосования на сегодняшний день прошли 2517 человек.

Намомним, сделать свой выбор также можно самостоятельно на портале https://65.gorodsreda.ru/ через учетную запись на Госуслугах. До окончания голосования остаются считанные дни – оно завершится 30 мая.

С дизайн-проектами объектов-участников голосования можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.