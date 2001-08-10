Южно-Сахалинск подошел ко второму этапу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня вечером в Южно-Сахалинске приступят к демонтажу дорожных направляющих и временных колец на перекрестках Комсомольская-Сахалинская и Комсомольская-Детская. Вместо механических элементов на дорожное полотно нанесут соответствующую разметку. Схема организации дорожного движения также останется кольцевой, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как сообщил директор департамент дорожного хозяйства и благоустройства Сергей Боровик, который курирует реализацию проекта, решение перейти ко второму этапу принято по результатам ряда встреч, в том числе с участием руководства ГИБДД города и области, профильных экспертов, членов муниципального дорожного совета.

– Второй этап эксперимента продлится до конца июля. Администрация города и ГИБДД в приоритет ставят обеспечение максимальной безопасности всех участников дорожного движения. Мониторинг дорожной обстановки на этих участка будет продолжен, – сказал Сергей Боровик.

Работы запланировано начать с 21.00 без полного перекрытия движения.

Администрация города Южно-Сахалинска просит автовладельцев при движении по улице Комсомольской и Сахалинской ориентироваться на обновленную дорожную разметку, а также соблюдать правила дорожного движения.