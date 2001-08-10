Тысячи мишеней заготовили к лету военнослужащие на Сахалине и Курилах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах подготовили несколько тысяч мишеней различного типа к началу летнего периода обучения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Отличительной особенностью учебно-тренировочных комплексов островного региона является то что, необходимо изготовить мишени, имитирующие надводные цели, а также живую силу условного противника, совершающего высадку на побережье.
Кроме того, на полигонах армейского корпуса ВВО подготовлено несколько сотен подъёмных механизмов, установлены комплексы радиоуправляемых мишенных установок КРМУ, предназначенных для обучения военнослужащих стрельбе из стрелкового оружия, а также танков, боевых машин пехоты по появляющимся и движущимся целям.
Особое внимание уделено готовности учебных мест, мишеней, укрытий и препятствий для выполнения нормативов по армейской тактической стрельбе (АТС), которая введена в курс боевой подготовки военнослужащих армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах.
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