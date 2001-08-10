На Сахалине в молодежных технологических отрядах задействуют до 350 студентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В регионе формируют 45 студенческих отрядов, которые во время летних каникул будут трудиться на островных предприятиях. Направления работы – строительство, нефтегазовая сфера, рыбопереработка, сервис и туризм, педагогика, горнорудная отрасль и сельское хозяйство. Такая информация прозвучала в ходе заседания инвестиционного совета, которое провел губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

О создании в островном регионе молодежных технологических отрядов стало известно в начале этого года.

- Для студентов - это отличная возможность проявить себя, познакомиться с профессионалами своего дела и перенять их опыт. О пользе такой работы знаю не понаслышке - сам в студенческие годы трудился в молодежных коллективах. Это также чрезвычайно важно для предприятий, которые смогут найти мотивированных и перспективных специалистов. Приглашаю всех представителей бизнеса принять участие в этом важном деле, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Численность технологического отряда – до 20 человек. При выполнении работ студенты будут получать заработную плату – в каждой компании устанавливается свой уровень, но в среднем это не менее 35 тысяч рублей в месяц. В зависимости от производительности труда оплата может быть увеличена.

– Ребята смогут получить дополнительную профессиональную квалификацию, что поможет им быстрее решить вопрос с трудоустройством. А предприятия будут освобождены от уплаты взносов в Пенсионный фонд РФ – это 22 процента от заработной платы студента, – рассказала генеральный директор агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Анастасия Кожепенько.

Вступить в технологические отряды могут студенты высших и средних профессиональных образовательных учреждений области старше 18 лет. Прием заявок проходит на сайте регионального агентства по развитию человеческого капитала.

Набор учащихся начался в феврале этого года. К сегодняшнему дню полностью сформирован отряд «Южно-Курильского Рыбокомбината». Островных студентов задействуют также в нефтедобывающих проектах, в строительстве аэровокзала в островной столице.

– Наше предприятие задействовано в горнодобывающей отрасли, у нас есть порт, мы занимаемся логистикой, ресторанами. Поэтому мы готовы принять всех студентов, которые хотят с нами работать, – отметил председатель совета директоров «Восточной горнорудной компании» Олег Мисевра.

Прием заявок от студентов и предприятий завершится 30 мая. Технологические отряды будут сформированы к 10 июня.