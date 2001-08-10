Школьники Южно-Сахалинска смогут найти работу на время летних каникул
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Акция «Трудовое лето» состоится в городском парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина 26 мая. Её организаторами являются Центр молодёжных инициатив, Южно-Сахалинский центр занятости населения и Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, рассказали ТИА "Острова" в центре молодежных инициатив.
Цель данной акции - профориентационная работа среди учащихся школ города, а также содействие в их трудоустройстве на летний период и проведении активного летнего отдыха на территории города.
В полдень на аллее Сакуры развернётся выставка-инсталляция профессий. Здесь же профессиональные образовательные учреждения проведут свои презентации. Учащиеся школ, все желающие узнают об особенностях поступления и работы приёмных комиссий ВУЗов и ССУЗов. Одновременно гости познакомятся с деятельностью творческих и спортивных учреждений города. Найти работу на лето и пообщаться с работодателями школьники смогут в "Стеклянном шатре".
Мероприятие продлится с 12:00 до 14:00.
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