На Камчатке для исследования скважин начали применять уникальное оборудование

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

КГУП "Камчатский водоканал" получил уникальное оборудование - установку для телеинспекции скважин. Прибор был приобретён на средства краевого бюджета. Он не имеет аналогов на территории Камчатского края и используется специалистами предприятия для осуществления контроля за техническим состоянием скважин, сообщает ТК "41 регион".

"Система телеинспекции представляет собой барабан на тележке со стрелой, которая опускает внутрь скважины специальный корпус с кабелем. Внутри корпуса встроены две камеры – фронтального и кругового обзора, каждая из них имеет светодиодную подсветку, что даёт возможность получать изображение высокого качества. Длина кабеля позволяет вести видеосъемку на глубине до 300 метров: благодаря этому наши специалисты получают объективную информацию о техническом состоянии скважины", - рассказали на предприятии.

Там также добавили, что система телеинспекции позволяет контролировать состояние действующих скважин и расположенных внутри них фильтров, а также проводить мониторинг качества выполненного ремонта на скважинах. Кроме того, новое оборудование поможет исследовать и заброшенные скважины на предмет их возможного восстановления и последующей эксплуатации.

На сегодняшний день на балансе КГУП "Камчатский водоканал" находится 187 скважин, половина из них является эксплуатационной и используется для добычи питьевой воды.