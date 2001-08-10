С начала мая с несанкционированных свалок Южно-Сахалинска вывезли сотни кубометров мусора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Были очищены более десяти мест стихийного сброса отходов. В основной массе это строительный и бытовой мусор, шины. Чаще всего их оставляют в лесополосе, на окраинах планировочных районов, на берегах водоемов и обочинах дорог, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня, например, ликвидирована свалка на одном из пустырей по ул. Советской в Ново-Александровске.

- Специалисты департамента городского хозяйства регулярно обследуют территорию городского округа на наличие стихийных свалок, - рассказала начальник отдела мониторинга санитарного состояния управления мониторинга городского хозяйства Юлия Слуева. - При выявлении таких случаев заявка о необходимости убрать мусор передается подрядчику. В кратчайшие сроки он проводит санитарные мероприятия. С начала мая уже вывезено порядка 800 кубов отходов.

Работы по ликвидации незаконных свалок проводятся с привлечением техники, а также ручного труда. В случае если удается установить организатора свалки, его привлекают к административной ответственности.

Напомним, о незаконных свалках жители могут сообщать по телефонам департамента 300461 (доб. 5, 6, 7, 8, 9), а также через платформу Сахалин.онлайн с приложением фотографий.