Южно-Сахалинск в миниатюре создали воспитанники детского сада № 6
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В детском саду № 6 открылась выставка, приуроченная к 140-летию со дня основания Южно-Сахалинска. «Горный воздух», напечатанный на 3D-принтере, макеты комплекса «Победы» и Краеведческого музея, а также другие достопримечательности стали основой экспозиции, подготовленной воспитанниками сада, их педагогами и родителями, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- В этом году наш город отмечает юбилей, и к этой дате мы решили провести выставку проектов и макетов, которые дети делали вместе с родителями и воспитателями. Территориально наш детский сад расположен в очень хорошем месте, все эти достопримечательности находятся рядом, и наши ребята их регулярно посещают, - рассказала заведующая детским садом № 6 Южно-Сахалинска Лариса Сердюкова. - Мы решили в качестве экспонатов создать копии любимых и памятных мест Южно-Сахалинска, и таким образом поздравить наш город с предстоящим праздником. Помимо того, что это техническое творчество, совместный досуг ребят и родителей, это еще и краеведческое и патриотическое воспитание.
Участие в выставке приняли все 7 групп дошкольного учреждения, кроме достопримечательностей города в экспозиции есть модель детского сада. Большое участие приняли родители воспитанников, которые вместе с детьми готовили эскизы, придумывали из чего сделать макет, воспитатели предлагали свои идеи и готовили ребят к защите проектов - каждая группа должна была представить макет и рассказать о месте, которое он представляет.
- «Горный воздух» - это крупный горнолыжный комплекс, жители и гости нашего города могут легко оказаться на его трассах. Зимой здесь можно кататься на лыжах и сноубордах, а летом на велосипедах и парапланах, или просто гулять по его красивым окрестностям, - озвучила часть своей презентации воспитанница группы «Радуга» Таисия Атянина. - Мы делали захват местности, распечатали макет на 3D-принтере из экологически чистого пластика и добавили некоторые элементы.
Напомним, в этом году Южно-Сахалинск отметит свое 140-летие, основные праздничные мероприятия пройдут в сентябре.
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