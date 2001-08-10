32 тысячи сахалинцев и курильчан прошли углубленные медицинские обследования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в консультативно-диагностическом центре Южно-Сахалинска свое здоровье проверили маломобильные граждане. Организаторы постарались провести диагностику с максимальным комфортом и в ускоренные сроки. Программа углубленных исследований запущена по инициативе губернатора региона Валерия Лимаренко в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение». Записаться на прием жителям помогают волонтеры, которые проводят разъяснительную работу, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

Для многих маломобильных граждан обычный выход из дома является проблемой, поэтому медицинское обследование часто проходит по усеченной программе, охватывая лишь самые необходимые процедуры. Программа углубленной диагностики дает таким людям возможность полностью проверить организм и сделать это с максимальным комфортом.

Жительница Лугового Нина Лебедева имеет инвалидность в связи с заболеванием опорно-двигательного аппарата, но это не стало для нее препятствием для поездки в КДЦ. Здесь луговчанку в составе группы с другими жителями областного центра провели по специально организованному маршруту.

- Сначала сдали все анализы, потом врачей, в заключение терапевт смотрит все результаты и дает общее заключение. Не надо ехать в другие поликлиники, все проходим в одном месте. Довольна, что так все организовано, – поделилась Нина Лебедева.

Помощь в организации исследований маломобильных граждан оказывают участники движения «Серебряные волонтеры». Они заранее готовят пациентов, иногда им необходима и психологическая помощь – не каждый готов покинуть свой дом даже на непродолжительное время. По Южно-Сахалинску заботой серебряных добровольцев охвачено больше 600 человек.

– Программа углубленных обследований охватывает всю область. Практически во всех районных центрах есть профильные центры, где пациенты могут пройти диагностику различных систем организма – сердечно-сосудистой, опорно-двигательного аппарата, органов зрения, мужского и женского здоровья. Это реальная забота о наших жителях, программа, которая работает на конкретный результат, - рассказал главный врач областной клинической больницы Владимир Розумейко.

Программа углубленного обследования рассчитана на граждан в возрасте 65+ и мужчин от 55 лет. Записаться на диагностику можно по телефону 1300 или в поликлинике по месту жительства. Всего до конца года углубленными медосмотрами планируется хватить 90 тысяч человек.