Сахалинцев просят сообщать онлайн об открытых люках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Информацию об открытых колодцах, опасных для пешеходов и водителей, теперь можно передать не только по телефонам круглосуточной диспетчерской службы. Для этого на главной странице официального сайта «РВК-Сахалин» предусмотрена специальная кнопка. Можно просто перейти по ссылке «Сообщить об открытом люке", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ООО "РВК-Сахалин".

В заявке также можно отметить на карте точку, где находится открытый колодец, а также прикрепить фото.

Как рассказал директор по производству «РВК-Сахалин» Станислав Купчинский, сотрудники ресурсоснабжающей организации регулярно осуществляет обход колодцев, обслуживаемых водоканалом. В компании разработан план-график, согласно которому каждый объект осматривается раз в два месяца. При этом проверяется не только наличие крышек, но и состояние колодца: целостность стен, запорной арматуры, отсутствие дефектов на крышке и проседания люковины. Однако иногда крышки люков сдвигаются или повреждаются, к примеру, снегоуборочной техникой. В таком случае для предотвращения несчастных случаев важно оперативно сообщать об этом.

Кроме того, сообщить об открытом колодце по-прежнему можно по телефонам: +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25. Диспетчерская «РВК-Сахалин» работает круглосуточно, включая выходные дни. Все обращения в оперативном порядке передаются для устранения.