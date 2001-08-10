Сахалинцев просят сообщать онлайн об открытых люках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Информацию об открытых колодцах, опасных для пешеходов и водителей, теперь можно передать не только по телефонам круглосуточной диспетчерской службы. Для этого на главной странице официального сайта «РВК-Сахалин» предусмотрена специальная кнопка. Можно просто перейти по ссылке «Сообщить об открытом люке", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ООО "РВК-Сахалин".
В заявке также можно отметить на карте точку, где находится открытый колодец, а также прикрепить фото.
Как рассказал директор по производству «РВК-Сахалин» Станислав Купчинский, сотрудники ресурсоснабжающей организации регулярно осуществляет обход колодцев, обслуживаемых водоканалом. В компании разработан план-график, согласно которому каждый объект осматривается раз в два месяца. При этом проверяется не только наличие крышек, но и состояние колодца: целостность стен, запорной арматуры, отсутствие дефектов на крышке и проседания люковины. Однако иногда крышки люков сдвигаются или повреждаются, к примеру, снегоуборочной техникой. В таком случае для предотвращения несчастных случаев важно оперативно сообщать об этом.
Кроме того, сообщить об открытом колодце по-прежнему можно по телефонам: +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25. Диспетчерская «РВК-Сахалин» работает круглосуточно, включая выходные дни. Все обращения в оперативном порядке передаются для устранения.
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