Предприниматели Южно-Сахалинска поддерживают акцию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Предприниматели Южно-Сахалинска активно включаются в благотворительные проекты, в том числе все больше неравнодушных бизнесменов поддерживают муниципальный проект "Город добра", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, благотворительная акция «Елка желаний» приобрела новое развитие. Проект вырос, став круглогодичным, расширив категорию получателей поддержки и приобрел название «Город добра». Акция администрации города вошла в проекты, инициированные губернатором региона Валерием Лимаренко «Забота. Защита. Уважение» и «Добрые дела карты сахалинца», направленные на оказание адресной помощи малоимущим гражданам и семьям в сложной жизненной ситуации, а также развитие волонтерского движения на островах.

- Такие семьи мы приглашаем на прием в администрацию города, в ходе беседы узнаем их потребности и проблемы, в решении которых мы можем помочь, - рассказала начальник отдела развития и реализации мер социальной поддержки департамента социальной политики Южно-Сахалинска Ольга Соколова. - На таких встречах присутствуют руководители профильных ведомств муниципалитета. Мы оказываем помощь в оформлении документов для получения материальной помощи, решения бытовых проблем и ряд других. Кроме муниципальной поддержки осуществляется помощь с привлечением спонсоров.

Так, одной из первых участниц благотворительной акции «Город добра» стала предприниматель Мария Ульянова, которая отозвалась помочь многодетной семье Надежды.

- Очень приятно в очередной раз оказаться в числе тех людей, которые помогают жителям в такое непростое время. В СМИ прошла информация о том, что городская благотворительная акция теперь проводится круглый год, и охватывает не только школьников, но и семьи в тяжелой жизненной ситуации, - уточнила Мария Ульянова. - Меня очень тронула история одинокой многодетной мамы, и сегодня мы с удовольствием приехали к ним в гости с подарком.

Надежда одна воспитывает шестерых детей, оставшись без поддержки супруга. Младшим двойняшкам исполнилось полтора года, их сестренкам 3 и 4 года, старшим девочкам 8 и 16 лет. Семья получила в подарок стиральную машину, которой раньше у них не было.

- В доме, где много детей стиральная машина крайне необходима, хочу сказать огромное спасибо. Не каждая семья может сама выйти из трудной ситуации, поэтому такие проекты очень нужны. Мне также предложили освоить новую профессию и чуть попозже я пойду учиться, - поделилась Надежда.

Несмотря на жизненные трудности мама не теряет оптимизма и строит планы на будущее. Когда младшие дети пойдут в детский сад мама хочет пройти бесплатное обучение и сменить профессию пекаря на кладовщика, освоив программу «Торговля. Склад», в этом ей уже готовы помочь.

Все, кто хочет помочь другим нуждающимся и стать участником акции «Город добра» может написать на электронную почту: press@yuzhno-sakh.ru или отправить сообщение в whatsapp координаторам проекта от МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» по телефону +79624150611. В сообщении нужно указать название компании или свои имя и фамилию, а также контактный телефон, и вам обязательно перезвонят.