Региональное министерство туризма назвало лучшие места для отдыха на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министерство туризма Сахалинской области и известный в регионе путешественник Михаил Хашба составили списки мест, где стоит побывать каждому. В первый вошли самые популярные достопримечательности острова, а во второй – относительно малоизвестные маршруты для ценителей дикого туризма.

В топ-5 самых посещаемых мест на юге Сахалина минтуризма включил:

1. Маяк Анива;

2. Скала - останец Лягушка;

3. Бухта Тихая;

4 .Мыс Евстафия и Бирюзовые озера;

5. Мыс Великан.

В список любимых мест Михаила Хашбы попали четыре горы и один водопад. Путешественник предупреждает: для походов к ним потребуется физическая подготовка и правильная экипировка.

1. Гора Спамберг (Шпанберг), горные озёра у подножия и Шуйский водопад;

2. Самая высокая точка Сахалина – гора Лопатина;

3. Самый мощный на Сахалине по расходу воды Нитуйский водопад;

4. Покрытая курумами гора Ичара;

5. Самая высокая среди Западно-Сахалинских гор – гора Онор.

В предстоящем сезоне туристический поток в островной регион может вырасти на 30% по сравнению с прошлым годом. Такой прогноз дали в областном минтуризма на основе данных о продажах и бронировании туров, а также гостиниц.

Среди ожидаемых событий специалисты ведомства назвали открытие для туристов острова Монерон и развитие пассажирских перевозок по нескольким маршрутам: до Чёртова моста, к побережью сёл Пионеры и Костромского Холмского района и на Курильские острова. Круизный туризм и яхтинг также остаются в числе направлений развития отрасли на островах.