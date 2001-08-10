Региональное министерство туризма назвало лучшие места для отдыха на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министерство туризма Сахалинской области и известный в регионе путешественник Михаил Хашба составили списки мест, где стоит побывать каждому. В первый вошли самые популярные достопримечательности острова, а во второй – относительно малоизвестные маршруты для ценителей дикого туризма.
В топ-5 самых посещаемых мест на юге Сахалина минтуризма включил:
1. Маяк Анива;
2. Скала - останец Лягушка;
3. Бухта Тихая;
4 .Мыс Евстафия и Бирюзовые озера;
5. Мыс Великан.
В список любимых мест Михаила Хашбы попали четыре горы и один водопад. Путешественник предупреждает: для походов к ним потребуется физическая подготовка и правильная экипировка.
1. Гора Спамберг (Шпанберг), горные озёра у подножия и Шуйский водопад;
2. Самая высокая точка Сахалина – гора Лопатина;
3. Самый мощный на Сахалине по расходу воды Нитуйский водопад;
4. Покрытая курумами гора Ичара;
5. Самая высокая среди Западно-Сахалинских гор – гора Онор.
В предстоящем сезоне туристический поток в островной регион может вырасти на 30% по сравнению с прошлым годом. Такой прогноз дали в областном минтуризма на основе данных о продажах и бронировании туров, а также гостиниц.
Среди ожидаемых событий специалисты ведомства назвали открытие для туристов острова Монерон и развитие пассажирских перевозок по нескольким маршрутам: до Чёртова моста, к побережью сёл Пионеры и Костромского Холмского района и на Курильские острова. Круизный туризм и яхтинг также остаются в числе направлений развития отрасли на островах.
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