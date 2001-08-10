Южносахалинцы могут проголосовать за благоустройство городских скверов до 30 мая
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Голосование проходит на платформе https://65.gorodsreda.ru. На повестке — два общественных пространства: территория северо-западнее перекрестка ул. Пуркаева и пр. Мира и территория юго-восточнее пересечения Коммунистического проспекта и ул. Чехова, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
С дизайн-проектами можно познакомиться на сайте городской администрации по ссылке https://yuzhno-sakh.ru/dirs/4507/2475. Здесь же на сайте после обработки голосов будут размещены итоги голосования. Объект-победитель благоустроят уже в следующем году.
- Главная задача проекта — вовлечение людей в принятие решение о благоустройстве города, — рассказал начальник отдела по содержанию проездов и объектов благоустройства Алексей Сапронов. — Решение по выбору территории зависит от жителей. Оно будет приниматься исключительно на основе мнения населения. Поэтому не надо оставаться безучастным, подключайтесь к общегородскому голосованию.
Напомним, участником голосования может стать каждый житель города от 14 лет. Можно проголосовать самостоятельно на портале Госуслуг (необходима учетная запись). Также по субботам и воскресеньям можно проголосовать в городском парке при помощи волонтеров. Они одеты в белые или голубые ветровки (жилеты) с маркировкой федерального проекта по созданию комфортной городской среды. У волонтеров есть планшеты со спецприложением. При себе нужно иметь мобильный телефон, на него придет индивидуальный код участника голосования. Никаких персональных данных не потребуется.
Волонтеры готовы выйти в трудовые коллективы. Заявки принимаются по телефону 312682 (доб. 7).
Напомним, благодаря участию южносахалинцев в федеральном проекте по благоустройству территорий в областном центре уже благоустроены более 10 скверов.
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