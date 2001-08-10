Тихоокеанское
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15:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцы могут проголосовать за благоустройство городских скверов до 30 мая

Южносахалинцы могут проголосовать за благоустройство городских скверов до 30 мая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Голосование проходит на платформе https://65.gorodsreda.ru. На повестке — два общественных пространства: территория северо-западнее перекрестка ул. Пуркаева и пр. Мира и территория юго-восточнее пересечения Коммунистического проспекта и ул. Чехова, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

С дизайн-проектами можно познакомиться на сайте городской администрации по ссылке https://yuzhno-sakh.ru/dirs/4507/2475. Здесь же на сайте после обработки голосов будут размещены итоги голосования. Объект-победитель благоустроят уже в следующем году.

- Главная  задача проекта — вовлечение людей в принятие решение о благоустройстве города, — рассказал начальник отдела по содержанию проездов и объектов благоустройства  Алексей Сапронов. — Решение по выбору территории зависит от жителей. Оно будет приниматься исключительно на основе мнения населения. Поэтому не надо оставаться безучастным, подключайтесь к общегородскому голосованию.

Напомним, участником голосования может стать каждый житель города от 14 лет. Можно проголосовать самостоятельно на портале Госуслуг (необходима учетная запись). Также по субботам и воскресеньям можно проголосовать в городском парке при помощи волонтеров. Они одеты в белые или голубые ветровки (жилеты) с маркировкой федерального проекта по созданию комфортной городской среды. У волонтеров есть планшеты со спецприложением. При себе нужно иметь мобильный телефон, на него придет индивидуальный код участника голосования. Никаких персональных данных не потребуется.

Волонтеры готовы выйти в трудовые коллективы. Заявки принимаются по телефону 312682 (доб. 7).

Напомним, благодаря участию южносахалинцев в федеральном проекте по благоустройству территорий в областном центре уже благоустроены более 10 скверов.

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