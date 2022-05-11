Пожилые сахалинцы могут пожаловаться на качество и доступность медицинской помощи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прием по вопросам качества доступности медицинской помощи для лиц старшего поколения, в том числе лекарственного обеспечения, пройдет 11 мая в региональной общественной приемной Дмитрия Медведева. Жалобы жителей примут специалисты областных министерств.

Встреча пройдет в среду, 11 мая, с 14:00 до 16:00. На вопросы о доступности и качестве медицинской помощи, обеспечении пожилых людей лекарствами ответят представители министерств социальной защиты и здравоохранения, департамента социальной политики Южно-Сахалинска, Фонда обязательного медицинского страхования.

Адрес приемной Медведева: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 70. Записываться не обязательно, приходите в приемную в указанное время. Телефон для справок 8 (4242) 500-090.

В районах встречи состоятся в местных общественных приемных партии «Единая Россия». Уточнить их адреса и телефоны можно здесь.

Обращения можно прислать в аккаунты приемной в социальных сетях, обязательно указав ФИО, место проживания и контактный номер телефона:

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