Жителей Южно-Сахалинска зовут принять участие в шествии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Шествие, посвященное 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В Южно-Сахалинске сбор участников начнется в западной части пл. Победы в 08.30. Само шествие состоится по окончании военного парада. Демонстрация пройдет от пл. Победы по ул. Горького, Компроспекту, свернет в парк им. Ю. Гагарина и далее - по парку до картодрома.

Для участия в традиционном шествии «Бессмертного полка» не требуется регистрация.

Во время мероприятия горожан просят не проносить с собой предметы из списка запрещенных, а также все виды жидкостей в любых объёмах (продажа питьевой воды будет организована). Полный перечень предметов запрещённых для проноса через пункты досмотра 9 мая размещен на официальном сайте УМВД России по Сахалинской области https://65.мвд.рф/folder/11691294. Также по требованию Роспотребнадзора важно соблюдение масочного режима.

Акция «Бессмертный полк» также будет проводиться и в онлайн-формате. В мероприятии может принять участие любой желающий. Зарегистрироваться в онлайн-проекте можно до 7 мая включительно на сайте 2022.polkrf.ru.

Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть непосредственно в День Победы, 9 мая, с 10.00 по местному времени на сайте 2022.polkrf.ru, в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте - в сообществах «Бессмертного полка» России, а также в онлайн-кинотеатре Okko.