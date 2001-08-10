Тихоокеанское
информационное агентство
6 Мая 2022
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Участки улиц Кирпичной и Колодезной в Южно-Сахалинске временно закроют для движения
10:46, | Новости общества Сахалина и Курил

Генеральная репетиция Парада Победы пройдет 7 мая в Южно-Сахалинске

Генеральная репетиция Парада Победы пройдет 7 мая в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с этим в районе пл. Победы в предстоящую субботу, 7 мая, с 9.00 до 14.00 будут введены временные ограничения для движения транспорта. Проезд будет закрыт на ул. Горького от Коммунистического проспекта до ул. Емельянова, пер. Алтайский от ул. Горького до ул Венская, ул. Илариона Троицкого, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Кроме того, с 18.00 6 мая до 14.00 7 мая будет ограничена остановка транспортных средств с западной и восточной  стороны ул. Горького (от ул. Емельянова до Коммунистического проспекта и с северной и южной стороны пр. Коммунистического (от ул. Горького до ул. Комсомольская). 8 мая также будет ограничена остановка с  восточной стороны пл. Победы.

Закрытые для движения участки автобусы №2, 7, 34, 62, 21, 28, 103, 104, 250 объезжают через ул. Комсомольскую и пр. Мира.

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