Ямочный ремонт в этом году охватит больше дорог в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На заседании регионального правительства губернатор Валерий Лимаренко поднял вопрос устранения дефектов асфальтового покрытия, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- В прошлом году мы выполнили рекордный объем ямочного ремонта. Пешеходы и автомобилисты оценили эту работу. В этом году мы не снижаем планку и намерены завершить основной фронт работ на дорогах и во дворах ко Дню России, 12 июня. Необходимо успеть к празднику, чтобы люди могли все лето ходить и ездить по ровным дорогам, – сказал Валерий Лимаренко.

С апреля специалисты районных администраций, волонтеры и неравнодушные жители приступили к поиску ям на дорогах. Сообщить о дефектах можно с помощью портала «Сахалин.онлайн».

Проводить дефектовку помогают также современные нейросетевые технологии. Специальный автомобиль с комплексом фотовидеофиксации инспектирует улицы и отмечает все нарушения содержания дорог.

– На сегодня на улично-дорожной сети Южно-Сахалинска выявлено более 5200 квадратных метров дефектов асфальтобетонного покрытия. Силами подрядных организаций уже устранили 3100 "квадратов". Речь идет о мелких дефектах и небольших картах. Всего к 12 июня планируем отремонтировать порядка 20 000 квадратных метров дорожного покрытия, – сообщил первый вице-мэр областного центра Александр Гринберг.

Ремонт большими картами асфальта охватит около 57 000 квадратных метров дорожного покрытия. В этом году к работам приступили раньше и уже успели восстановить 7270 "квадратов".

В прошлом году провели меньший объем работ: отремонтировали 5072 квадратных метров на улично-дорожной сети и порядка 42 000 – большими картами.

В этом году вырастут объемы и по текущему ремонту придомовых территорий. Сегодня поступили заявки от 33 управляющих компаний. Специалисты администрации, общественники и волонтеры посетили дворы с инспекцией. Подтвердилась потребность в ямочном ремонте на 409 придомовых территориях. Эта цифра еще будет увеличиваться.

Всего на Сахалине и Курилах текущими работами планируется охватить не менее 700 дворов. Вместе с ямочным ремонтом там, где это требуется, будут также приводить в порядок входные группы, скамейки, штакетники, детские площадки, делать озеленение.