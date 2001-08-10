Сахалинцев приглашают принять участие в форуме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека информирует островитян о возможности принять участие в форуме "Сильные идеи для нового времени". Его организаторами выступают Минвостокразвития России, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и Фонд Росконгресс, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Целью Форума является отбор и реализация 100 сильных идей и проектов, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей до 2030 года. Форум объединит лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представителей государства и неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения таких идей и проектов.

Одним из приоритетных направлений Форума является поиск идей и проектов, нацеленных на создание экологически благоприятной и безопасной среды для жизни, достижение климатической устойчивости регионов, обеспечение открытости экологических данных, развитие инновационных отечественных экотехнологий, развитие системы экологического образования и подготовка кадров для формирования и развития «зеленой» повестки в стране.

Прием идей и проектов по актуальным направлениям ведется до 20 мая на клауд-платформе: https://ideas.roscongress.org/. Отобранные экспертами проекты получат комплексную поддержку Агентства, институтов развития и бизнеса, а также федеральных и региональных органов власти. Лучшие идеи и проекты инициаторы лично представят главе государства на очных мероприятиях форума в июле 2022 года.