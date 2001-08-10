Сахалинский депутат призвала принять участие в Бессмертном полке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По мнению Натальи Коршуновой, акция «Бессмертный полк» в нынешних внешнеполитических условиях является важной инициативой. Впервые после спада пандемии сахалинцы и курильчане, наконец, смогут почтить своих близких и участников Великой Отечественной войны.

«Замечательная новость: в этом году акция «Бессмертный полк» наконец-то пройдет в очном формате! Предыдущие два года ковидные ограничения не давали нам выйти на улицы с фотографиями наших дедов и прадедов, бабушек, прабабушек, которые защищали родную землю от фашистских захватчиков. Наконец-то пандемия пошла на спад, и мы вновь можем в едином порыве почтить память наших близких и 9 мая поучаствовать в шествии «Бессмертного полка». Наверное, не стоит объяснять, насколько актуально эта акция сегодня, в нынешних обстоятельствах, во время спецоперации нашей армии на Украине против неонацистов. Тех же врагов, с которыми бились наши героические предки», — отметила депутат фракции «Единая Россия» Сахалинской областной Думы Наталья Коршунова.

Она призвала всех жителей островного региона присоединиться к традиционному шествию 9 мая. По ее словам, «Бессмертный полк» — это акция невероятного единения, глубокого патриотизма и верности своему Отечеству.