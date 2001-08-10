Тихоокеанское
информационное агентство
29 Апреля 2022
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Специальные автобусы в родительский день будут курсировать между кладбищами Южно-Сахалинска
13:17, | Новости общества Сахалина и Курил

Специальные автобусы в родительский день будут курсировать между кладбищами Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 мая муниципальный маршрут №17 соединит кладбищенские комплексы №2 на "Ласточке" и №3 в Христофоровке. Первый автобус отправится в путь в 07.45. Последний рейс будет совершен в 16.40. Стоимость - 25 рублей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Полное расписание движения маршрута размещено на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Помимо этого до кладбищенского комплекса №2 в этот день жители города смогут добраться на маршруте №11, а до кладбищенского комплекса №3 - на маршруте №6. Автобусы будут курсировать по постоянному расписанию. Стоимость - 25 рублей.

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