На Сахалине стартовала международная акция "Георгиевская ленточка"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На территории Сахалинской области стартовала акция "Георгиевская ленточка". Волонтеры совместно с активистами военно-патриотического общественного движения "Юнармия" раздадут более 20 тысяч георгиевских лент, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В областной столице акция стартовала возле Чехов-центра, где так же для горожан была организована выставка военного обмундирования времен Великой Отечественной войны, которая была организована военным комиссариатом Сахалинской области, а представители ДОСААФ России представили выставку «Оружие Победы».
Во время проведения акции волонтеры и юнармейцы напоминали жителям островного региона о значении георгиевской ленты и способах её ношения.
В преддверии празднования Дня Победы юнармейцы и волонтёры на Сахалине раздали более 800 георгиевских лент в рамках международной акции «Георгиевская ленточка».
В областном центре раздача лент будет перед Чехов-центром, возле областной библиотеки и в городском парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина. 9 мая георгиевские ленты будут вручать горожанам перед началом военного парада на площади Победы.
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