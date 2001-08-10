В Южно-Сахалинске начинается комплектование детских садов на будущий год
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
29 апреля на сайте департамента образования Южно-Сахалинска и на информационных стендах будут опубликованы списки детей, которые пойдут в детские сады в новом учебном году, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Выдача направлений начнется с 16 мая и продлится до 25 августа. Получить путевки можно будет по адресу: ул. Амурская, 88, каб. №101. Дата и время, в которое родители должны прийти за ними, будут указаны в списках. В планировочных районах и селах направления можно будет получить непосредственно в детских садах.
Как рассказала директор департамента образования Светлана Мирова, в этом году планируется выдать около трех тысяч путевок для детей от 1,5 до 7 лет. В очереди остаются пока 224 ребенка от двух до трех лет. Это почти в три раза меньше, чем в прошлом году. Вопрос устройства этих малышей будет прорабатываться в течение года. Добавим, что получить консультацию по вопросам устройства детей в сад можно по телефонам 312-687 (доб.4), 312-688 (доб.5)
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