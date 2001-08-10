Тихоокеанское
информационное агентство
28 Апреля 2022
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11:18, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам помогут зарегистрироваться на форум "ОстроVа"

Сахалинцам помогут зарегистрироваться на форум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приём заявок для участия во Всероссийском форуме "ОстроVа" платформы Росмолодежь.События продолжается на Сахалине. Для тех, кто не может разобраться с регистрацией самостоятельно, запустили телефон "горячей" линии. Вопросы о регистрации можно задавать круглосуточно по телефону: 8-800з600-58-35. Помимо этого в Telegram канале есть чат-бот, где также можно получить информацию о регистрации.

"Заявочная кампания на всероссийский форум "ОстроVа" продлится до 15 июня. Регистрацию нужно пройти на сайте мероприятия: https://ostrova-forum.ru Там же можно ознакомиться с инструкцией и получить подробную информацию, но, если возникают вопросы, мы всегда готовы помочь", - отмечают в службе заботы об участниках форума.

Телефон "горячей" линии будет работать и после окончания заявочной кампании. В службе заботы расскажут об организации мероприятия и участии в нем.

Напомним, форум "ОстроVа" пройдет с 13 по 19 августа в Южно-Сахалинске. Основной площадкой станет спортивно-туристический комплекс "Горный воздух". Для участия в форуме приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории Сахалинской области и других регионов России.

В этом году форумчан ждет групповая работа в командах по нескольким направлениям форума: патриотизм и территориальное развитие, туризм и гостеприимство, креативные индустрии и IT. Участникам предстоит разработать и реализовать свои проекты, провести экологические акции и обустроить территории.

Добавим, в линейку форумов Росмолодежи в 2022 году вошло 19 площадок. Двенадцать Всероссийских форумов: "Бирюса", "Евразия Global", "Острова", "Машук", "Самолва", "Таврида", "Территория смыслов", "Предпринимательский молодежный форум", "Работающая молодежь", Форум социального призвания "Шум", "Экосистема". Семь окружных форумов: "Амур", "IВолга", "Ладога", "Ростов", "Среда", "Утро". Каждый форум имеет тематику, реального заказчика (регион или орган власти) и партнеров. По итогу будет достигнут результат значимый для участников, отраслей и места проведения форума.

Росмолодежь. События- специальная платформа Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнеров. Платформа включает как масштабные регулярные события (линейку форумов Платформы Росмолодежь.События), так и единовременные (Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, онлайн-марафон «ЯМолодость», Фестиваль Всероссийского конкурса «Большая перемена» и другие).

Организаторы Всероссийского форума «ОстроVа» - Правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодежи.

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