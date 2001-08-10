Сахалинцам помогут зарегистрироваться на форум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приём заявок для участия во Всероссийском форуме "ОстроVа" платформы Росмолодежь.События продолжается на Сахалине. Для тех, кто не может разобраться с регистрацией самостоятельно, запустили телефон "горячей" линии. Вопросы о регистрации можно задавать круглосуточно по телефону: 8-800з600-58-35. Помимо этого в Telegram канале есть чат-бот, где также можно получить информацию о регистрации.

"Заявочная кампания на всероссийский форум "ОстроVа" продлится до 15 июня. Регистрацию нужно пройти на сайте мероприятия: https://ostrova-forum.ru Там же можно ознакомиться с инструкцией и получить подробную информацию, но, если возникают вопросы, мы всегда готовы помочь", - отмечают в службе заботы об участниках форума.

Телефон "горячей" линии будет работать и после окончания заявочной кампании. В службе заботы расскажут об организации мероприятия и участии в нем.

Напомним, форум "ОстроVа" пройдет с 13 по 19 августа в Южно-Сахалинске. Основной площадкой станет спортивно-туристический комплекс "Горный воздух". Для участия в форуме приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории Сахалинской области и других регионов России.

В этом году форумчан ждет групповая работа в командах по нескольким направлениям форума: патриотизм и территориальное развитие, туризм и гостеприимство, креативные индустрии и IT. Участникам предстоит разработать и реализовать свои проекты, провести экологические акции и обустроить территории.

Добавим, в линейку форумов Росмолодежи в 2022 году вошло 19 площадок. Двенадцать Всероссийских форумов: "Бирюса", "Евразия Global", "Острова", "Машук", "Самолва", "Таврида", "Территория смыслов", "Предпринимательский молодежный форум", "Работающая молодежь", Форум социального призвания "Шум", "Экосистема". Семь окружных форумов: "Амур", "IВолга", "Ладога", "Ростов", "Среда", "Утро". Каждый форум имеет тематику, реального заказчика (регион или орган власти) и партнеров. По итогу будет достигнут результат значимый для участников, отраслей и места проведения форума.

Росмолодежь. События- специальная платформа Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнеров. Платформа включает как масштабные регулярные события (линейку форумов Платформы Росмолодежь.События), так и единовременные (Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, онлайн-марафон «ЯМолодость», Фестиваль Всероссийского конкурса «Большая перемена» и другие).

Организаторы Всероссийского форума «ОстроVа» - Правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодежи.