На Камчатке хотят засеять на миллион гектаров полей больше, чем год назад
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В следующем месяце на Камчатке стартует посевная кампания. В этом году по плану посевная площадь в Камчатском крае составит около 20,5 тысяч гектаров. Посадка картофеля займёт 1900 гектаров, овощи открытого грунта - 446 гектаров. Кормовые культуры будут сеять на площади более чем в 17 тысяч гектаров, сообщает ТК "41 Регион".
При этом все хозяйства полуострова уже обеспечены семенами для посадки.
"Часть семян была приобретена за пределами Камчатки, часть - выращена на Камчатке. Ввезено на территорию края из других регионов России 20 тонн картофеля репродукции "суперэлита" и 70 тонн репродукции "элита", - рассказал ТК заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.
Посевная площадь выросла и в России. По сравнению с 2021 годом в 2022 планируют засеять на 1 млн га полей больше, таким образом площадь сева составит 81,3 млн га. При этом на реализацию планов посева аграрии получат дополнительно 10 млрд. Эта мера коснётся производителей зерновых культур. Такое решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:43 Сегодня Жителей Южно-Сахалинска приглашает на "чистую пятницу"
09:14 Сегодня В Аниве не будут проводить праздничную демонстрацию на праздник Весны и Труда
- 10:49 Сегодня В Южно-Сахалинске 28 апреля будут продавать мойву по 50 рублей
10:00 Сегодня Сахалинские кудоисты завоевали шесть медалей приморских соревнований
15:27 21 Апреля На Сахалине подросток избил и ограбил 36-летнего посетителя киберклуба
16:54 21 Апреля Мэрия Южно-Сахалинска приглашает горожан на пасхальную ярмарку
16:32 22 Апреля Подрядчик приступил к благоустройству сквера Авиаторов в Южно-Сахалинске
16:07 25 Апреля В реке на Сахалине наши машину с двумя телами
11:57 8 Апреля Житель Южно-Сахалинска создал преступную группу и украл 21 тысячу тонн угля
17:04 7 Апреля В Южно-Сахалинске на время изменения организации движения для проезда закроют перекресток
09:11 8 Апреля 75-летний юбилей со дня образования отметила пожарная часть в Ильинском
10:07 7 Апреля Власти Сахалинской области проверяют, как хорошо кормят юных островитян в детских садах
Выбор редакции
- 11:18 Сегодня Сахалинцам помогут зарегистрироваться на форум "ОстроVа"
- 11:11 Вчера Сахалинская областная научная библиотека получила в дар книги по сейсмологии
- 08:57 Вчера Пенсионный фонд начал рассказывать сахалинцам о размерах ожидаемых пенсий
- 11:29 25 Апреля Сахалинские саватисты завоевали 10 медалей на всероссийских соревнованиях
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?