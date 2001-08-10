Тихоокеанское
информационное агентство
28 Апреля 2022
Сейчас 15:29
72,88|75,92|66,91
Репетиция Парада Победы 29 апреля ограничит движение по улицам Южно-Сахалинска
09:51, | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке хотят засеять на миллион гектаров полей больше, чем год назад

На Камчатке хотят засеять на миллион гектаров полей больше, чем год назад

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В следующем месяце на Камчатке стартует посевная кампания. В этом году по плану посевная площадь в Камчатском крае составит около 20,5 тысяч гектаров. Посадка картофеля займёт 1900 гектаров, овощи открытого грунта - 446 гектаров. Кормовые культуры будут сеять на площади более чем в 17 тысяч гектаров, сообщает ТК "41 Регион".

При этом все хозяйства полуострова уже обеспечены семенами для посадки.

"Часть семян была приобретена за пределами Камчатки, часть - выращена на Камчатке. Ввезено на территорию края из других регионов России 20 тонн картофеля репродукции "суперэлита" и 70 тонн репродукции "элита", - рассказал ТК заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

Посевная площадь выросла и в России. По сравнению с 2021 годом в 2022 планируют засеять на 1 млн га полей больше, таким образом площадь сева составит 81,3 млн га. При этом на реализацию планов посева аграрии получат дополнительно 10 млрд. Эта мера коснётся производителей зерновых культур. Такое решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?