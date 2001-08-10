Ограничения для стоянки и движения транспорта действуют в Южно-Сахалинске 26 апреля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Остановка транспортных средств в связи с этим сегодня, 26 апреля, с 07.00 до 19.30 ограничена с восточной и западной сторон площади Победы. Движение автомобилей будет запрещено с 19.30 до 22.30 на участке ул. Горького от ул. Горнолыжной до ул. Священномученика Илариона Троицкого. Объезд будет осуществляться по улицам Горнолыжной и Священномученика Илариона Троицкого, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В связи с вводимыми ограничениями скорректировано движение общественного транспорта в городе. Маршруты № 2, 7, 34, 62, 28, 21, 103, 104 и 250 будут объезжать закрытые участки дорог через ул. Комсомольскую и пр. Мира и далее двигаться по маршруту следования. Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты.