Бассейн, спортзалы и корт: на Сахалине появится восемь новых спортивных объектов за два года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для жителей Анивы построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, его стоимость составила около полумиллиарда рублей. Два крытых спортзала появятся в Холмске и Горнозаводске, а реконструкция спортшколы олимпийского резерва по восточным единоборствам завершится в 2023 году.
Самый северный из будущих спортивных объектов появится в Ногликах, где построят корт. В Александровск-Сахалинском, Чехове и Ильинском возведут спортивные комплексы с учётом местных особенностей.
Строительство новых объектов будет финансироваться из федерального и областного бюджетов. На реализацию программ развития физкультуры и спорта выделят более миллиарда рублей.
– Островной регион ежегодно вводит в строй новые спортобъекты, которые пользуются популярностью у сахалинцев и курильчан, – отметил министр спорта региона Артём Подшивалов.
Строительство новых спортивных объектов является приоритетной задачей для различных органов власти, поэтому такая работа будет продолжена и в новых экономических условиях. К примеру, на создание 80 «умных» спортивных площадок федеральное правительство выделит более 2 млрд руб. За три года в стране будет создано 370 таких объектов, на эти цели направят 12 млрд руб.
– Правительство, несмотря на санкции, продолжает создавать инфраструктуру, развивать массовый и детско-юношеский спорт, проводить соревнования, в том числе с участием иностранных спортсменов. Работа направлена на достижение поставленной президентом цели: не менее 70% россиян должны вести активный образ жизни и заниматься спортом, – подчеркнул заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
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