Стартовала заявочная кампания на Всероссийский молодежный форум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приём заявок для участия во Всероссийском форуме "ОстроVа" стартовал на сайте: https://ostrova-forum.ru/ Он продлится до 15 июня, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе форума.

Для удобства участников организаторы создали памятку – "3 шага успешной регистрации". С ней также можно ознакомиться на сайте: https://ostrova-forum.ru/instrukciya.

В этом году форум "ОстроVа" пройдет с 13 по 19 августа в Южно-Сахалинске. Основной площадкой станет спортивно-туристический комплекс "Горный воздух". Для участия в форуме приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории Сахалинской области и других регионов России.

«Я приглашаю молодежь Сахалина и Курил стать частью большой команды форума «ОстроVа». Именно команды! Потому что после его завершения у вас появятся друзья, знакомые, интересные контакты, знания, а у кого-то и интересная работа. В этом году мы предоставим такую возможность», - сказал руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

Сахалинка Александра Трегубенко уже точно решила подавать заявку на форум. Сегодня девушка изучила правила регистрации, ознакомилась с основными направлениями.

В этом году форумчан ждет групповая работа в командах по нескольким направлениям форума: патриотизм и территориальное развитие, туризм и гостеприимство, креативные индустрии и IT. Участникам предстоит разработать и реализовать свои проекты, провести экологические акции и обустроить территории.

«В правилах все понятно написано. Я думаю, что с подачей заявки не должно возникнуть вопросов. Сейчас мне нужно написать эссе и рассказать почему именно я должна попасть на «ОстроVа». Вот пока продумываю главные мысли. Хочу попасть на форум, познакомиться с интересными местными ребятами», - поделилась Александра.

Форум соберет 500 участников. Большая часть из них - сахалинцы и курильчане. В прошлом году конкурс составлял 9 человек на место. В этом году организаторы ожидают такой же активности, поэтому советуют всем желающим не затягивать с подачей заявки и сделать это как можно скорее.