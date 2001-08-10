Тихоокеанское
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13:29, | Новости общества Сахалина и Курил

Стартовала заявочная кампания на Всероссийский молодежный форум "ОстроVа"

Стартовала заявочная кампания на Всероссийский молодежный форум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приём заявок для участия во Всероссийском форуме "ОстроVа" стартовал на сайте: https://ostrova-forum.ru/  Он продлится до 15 июня, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе форума.

Для удобства участников организаторы создали памятку – "3 шага успешной регистрации". С ней также можно ознакомиться на сайте: https://ostrova-forum.ru/instrukciya.

В этом году форум "ОстроVа" пройдет с 13 по 19 августа в Южно-Сахалинске. Основной площадкой станет спортивно-туристический комплекс "Горный воздух". Для участия в форуме приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории Сахалинской области и других регионов России.

«Я приглашаю молодежь Сахалина и Курил стать частью большой команды форума «ОстроVа». Именно команды! Потому что после его завершения у вас появятся друзья, знакомые, интересные контакты, знания, а у кого-то и интересная работа. В этом году мы предоставим такую возможность», - сказал руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

Сахалинка Александра Трегубенко уже точно решила подавать заявку на форум. Сегодня девушка изучила правила регистрации, ознакомилась с основными направлениями.

В этом году форумчан ждет групповая работа в командах по нескольким направлениям форума: патриотизм и территориальное развитие, туризм и гостеприимство, креативные индустрии и IT. Участникам предстоит разработать и реализовать свои проекты, провести экологические акции и обустроить территории.

«В правилах все понятно написано. Я думаю, что с подачей заявки не должно возникнуть вопросов. Сейчас мне нужно написать эссе и рассказать почему именно я должна попасть на «ОстроVа». Вот пока продумываю главные мысли. Хочу попасть на форум, познакомиться с интересными местными ребятами», - поделилась Александра.

Форум соберет 500 участников. Большая часть из них - сахалинцы и курильчане. В прошлом году конкурс составлял 9 человек на место. В этом году организаторы ожидают такой же активности, поэтому советуют всем желающим не затягивать с подачей заявки и сделать это как можно скорее.

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