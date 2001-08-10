Тихоокеанское
информационное агентство
20 Апреля 2022
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21 апреля в 8-м микрорайоне Южно-Сахалинска временно ограничат подачу воды
11:42, | Новости общества Сахалина и Курил

Вице-мэр Александр Гринберг встретится с жителями Новоалександровска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей Ново-Александровска приглашают принять участие в выездном приеме граждан, который пройдет совместно с прокуратурой города. От муниципалитета в мероприятии примет участие первый вице-мэр Александр Гринберг, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Встреча состоится в четверг, 21 апреля, по адресу: ул. Советская, 76. Начало в 14.30.

На вопросы жителей района также ответят руководители структурных подразделений администрации Южно-Сахалинска, представители управляющей компании, ресурсоснабжающих организаций.

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