21 апреля в 8-м микрорайоне Южно-Сахалинска временно ограничат подачу воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 21 апреля временно ограничат подачу холодной воды в нескольких жилых домах в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, воды не будет с 09.30 до 16.00 по адресам:

- ул. Поповича, 14-22, 14а-24а, 11, 21, 25;

- бул. Анкудинова, 1-17, 5а-17а, 3Б;

- ул. Комсомольская, 165,167,167а,169;

- ул. Горького,1 2-18, 14а, 14Б, 18а;

- пр. Победы, 10Б;

- ул. Кацева, 1.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую «РВК-Сахалин» по телефонам: 72-32-40, 49-79-25.