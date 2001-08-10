Волонтеры рассказывают южносахалинцам о проектах комфортной городской среды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске проходит голосование за проекты благоустройства общественных территорий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В этом году в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» участвуют два объекта – это пространство юго-восточнее пересечения Коммунистического проспекта и улицы Чехова и территория северо-западнее перекрестка улицы Пуркаева с проспектом Мира. На них предполагается провести озеленение, обустроить пешеходные дорожки, разместить малые архитектурные формы. Горожане смогут высказать мнение о том, какой из объектов, прежде всего нуждается в обновлении. Проект, который получит наибольшее количество голосов, будет реализован в следующем году.
Для информирования горожан и оказания им помощи в голосовании в Южно-Сахалинске сформирована команда добровольцев. Волонтеры прошли обучение на портале «DOBRO.RU», с ними проведен инструктаж. Активисты Центра молодежных инициатив раздают горожанам информационные листовки, отвечают на вопросы об объектах, а также дают подробные разъяснения по условиям и способам голосования.
- В волонтерском корпусе проекта состоит 15 человек, но с каждым днем количество желающих увеличивается, мы рады принять их в свою команду. Планируется, что добровольцы будут работать в крупных организациях, школах, в парке и других местах, – рассказала начальник отдела поддержки развития добровольчества ЦМИ Анастасия Хван.
Свое мнение о важности участия в голосования высказали жители областного центра.
- Хотелось бы видеть в городе больше красивых мест, где можно гулять, отдыхать. Новые скверы очень востребованы. Я бы сделал выбор в пользу сквера на перекрестке ул. Пуркаева и проспекта Мира, – рассказал житель Южно-Сахалинска Григорий.
Напомним, принять участие в выборе понравившегося проекта могут горожане старше 14 лет. Голосование проходит на специальной платформе https://56.gorodsreda.ru/, через подтвержденную запись на портале Госуслуг
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