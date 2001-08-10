Шесть новых "парт героя" установят в сахалинских школах к 9 мая
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министр образования Сахалинской области, региональный координатор партийного проекта "Новая школа" Анастасия Киктева 14 апреля посетила школу в селе Леонидово Поронайского района. Здесь установлено целых две парты героя. Всего в области 28 таких почетных парт, а к 9 мая откроют еще шесть.
Отметим, патриотический проект "Парта Героя" реализуется с 2018 года в рамках партийного проекта "Новая школа". В общеобразовательных учреждениях устанавливают ученические парты с размещенной на них информацией о заслуженном человеке, герое, вошедшем в историю отечества. Право сидеть за такой партой ученики получают за успехи в учебе или активное участие в жизни школы.
В Поронайском районе установлено три парты героя - одна в школе №1 Поронайска и две - в Леонидово. Они посвящены Антону Ефимовичу Буюклы и Леониду Владимировичу Смирных. Ученики сельской школы рассказали Анастасии Киктевой, кто сейчас сидит за ними – одноклассники, которые получают одни пятерки и участвуют в олимпиадах. Дети согласились с тем, что учиться за партой героя очень почетно. А когда министр спросила, хотели бы они сидеть за ней, почти все подняли руки.
Советник мэра Поронайского района, член партии "Единая Россия" Александр Радомский отметил, что значение парт героя для патриотического воспитания детей трудно переоценить.
- На фоне происходящих сегодня событий мы видим, насколько замечательная у нас сегодня молодежь, ребята знают историю, знают героев Отечества, которые защищали нашу землю. И на контрасте видим, что происходит на Украине – упустили целое поколение, которое забыло о подвигах своих дедов и прадедов. Поэтому обязательно надо заниматься патриотическим воспитанием, это очень важно, - подчеркнул Радомский.
Анастасия Киктева сообщила, что всего в Сахалинской области открыто 28 Парт Героя в десяти муниципальных образованиях. В преддверии празднования 9 мая будут открыты еще шесть парт в Анивском, Невельском, Охинском и Холмском округах. А во втором полугодии 2022 года планируется открыть еще 25 парт.
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