Таранайские школьники написали письма российским солдатам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ученики школы № 4 села Таранай Анивского района поддержали российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине. Ребята написали им простые и теплые слова, которые так необходимы и важны сейчас.

Отметим, акцию "Zащитникам Отечества" ранее запустила партия "Единая Россия". Письма для военнослужащих собирают в региональной общественной приемной партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева.

- Я захотела поддержать наших солдат. Написала о том, что не хочу конфликтов. Пожелала добра и мира всем, кто исполняет свой гражданский долг, - рассказала 11-классница Карина Шаховская.

Старшеклассники самостоятельно подготовили эскиз бланка "Письмо солдату". Послания получились тёплыми и проникновенными, некоторые выразили свои мысли в стихотворной форме.

- Конечно, хотелось бы, чтобы дети были ограждены от политики, - отметил директор школы Сергей Ким. - Но сегодня, к сожалению, это невозможно. А потому радует живой интерес к этой акции. Ребята почувствовали себя частью Родины, прониклись духом патриотизма. В письмах дети пожелали защитникам здоровья и скорейшего возвращения домой.

В этот же день школьники Тараная организовали флешмоб в поддержку своего земляка, выпускника 2014 года Андрея Эрли. Когда-то молодой человек целенаправленно выбрал профессию военного, не раз встречался со старшеклассниками родной школы по вопросам профориентации. А сегодня защищает мирных жителей в ходе спецоперации на Украине.

Письма солдатам от таранайских школьников уже отправлены в общественную приемную Дмитрия Медведева.

Напомним, послания можно принести или отправить почтой в региональную общественную приемную Дмитрия Медведева: 693000, Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 70, либо прислать по электронной почте op@sakhalin.er.ru с пометкой "Zащитникам Отечества".