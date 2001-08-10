Более 600 тысяч цветов высадят в Южно-Сахалинске в этом году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжаются подготовительные мероприятия по озеленению общественных пространств. Летом улицы города, территории государственных и муниципальных учреждений культуры, спорта и образования украсят более 600 тысяч цветов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
К этой масштабной работе присоединятся организации и предприятия всех форм собственности. Этому вопросу, который находится на личном контроле мэра Сергея Надсадина, администрация Южно-Сахалинска уделяет особое внимание.
Специалистами отдела дизайна и оформления городского пространства департамента архитектуры и градостроительства разработана дорожная карта по реализации проекта озеленения и цветочного оформления Южно-Сахалинска. Определен видовой состав растений с учетом климатических особенностей города.
Для размещения большого количества однолетних и многолетних растений существующие цветники планируется расширить, а также обустроить новые. Кроме этого, на ограждениях вдоль дорог, тротуаров, у торговых центров будут установлены малые архитектурные формы, подвесные кашпо, вазоны и т. д.
- Мы уже провели ряд встреч с представителями бизнес-сообщества, где обсуждались вопросы озеленения Южно-Сахалинска в предстоящем сезоне. Ежегодно в городе высаживают не менее 250 тысяч цветов. Сегодня эту цифру планируется увеличить более, чем в два раза, чтобы к своему 140-летию город стал еще краше, ярче и уютнее. Предприниматели такое предложение активно поддержали и готовы включиться в эту работу, - рассказал первый вице-мэр Андрей Ковальчук.
Так, владельцам предприятий всех форм собственности рекомендовано организовать работы по озеленению прилегающей территории и входных групп своих предприятий. Приветствуются инициативы по созданию оригинальных цветочных композиций или ландшафтных флористических проектов на общественных городских пространствах.
В свою очередь муниципалитет готов оказать всю необходимую консультационную помощь в реализации проектов благоустройства городской среды. Ассортимент растений, критерии и требования для городского озеленения закреплены в дизайн-коде городского пространства.
Консультацию специалистов отдела дизайна и оформления городского пространства предприниматели могут в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефону 312-647 (доб. 2, 5).
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