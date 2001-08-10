Общественную баню

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Завершился ремонт городской бани «Дядя Ваня», которая расположена на ул. Ленина, 90. Баня давно нуждалась в косметическом ремонте, и на протяжении месяца МУП "Невельские коммунальные сети" собственными силами произвели ремонт, рассказали ТИА "Острова" в прес-службе Невельского городского округа.

В фойе здания сделали небольшую перестановку - из раздевалок сюда перенесли шкафчики для верхней одежды. По словам Геннадия Паняева, заместителя директора по производству МУП «НКС», это позволит сохранять одежду посетителей в сухом состоянии, а также предотвратить коррозию металлических шкафов. К тому же теперь, личные вещи посетителей бани будут под наблюдением администратора. Во всех помещениях бани был побелен потолок, что безусловно улучшило их внешний вид.

В раздевалках стало намного больше пространства. Была отремонтирована нагнетающая вентиляция, благодаря которой в помещениях сохраняется сухой и тёплый воздух.

В моечных залах полностью заменены краны (установлены порционно нажимные смесители – вода подаётся в течение 40 секунд) и душ (установлены порционно нажимные смесители – вода подаётся в течение 45 секунд).

В парильных залах заменили двери, полностью отремонтировано мужское парильное помещение: заменили лавки и основание под ними, обшили стены, заменили освещение, установили решётку для каменки. В женском парильном помещении была произведена зачистка стен с частичной заменой обшивки.

«Останавливаться мы на этом не будем, будем продолжать движение по улучшению качества нашей бани. На данный момент закончены внутренние работы, в скором времени перейдём к наружным работам», - отмечает Геннадий Паняев, заместитель директора по производству МУП «НКС».

Баня «Дядя Ваня» продолжает свою работу и ждёт своих посетителей. Режим работы: Пн – санитарный день, вт, ср, пт – выходной, чт – 14:00 – 20:00, сб, вс – 10:00 – 20:00.