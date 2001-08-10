В Южно-Сахалинске дизайн-код меняет уличную рекламу и вывески
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре уличные рекламные конструкции, объекты благоустройства, вывески на торговых объектах и административных зданиях, а также сами фасады меняются в соответствии с дизайн-кодом городской среды Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, с 1 января текущего года в Южно-Сахалинске вступили в законную силу изменения в положение о типах и видах рекламных конструкций в соответствии с требованиями дизайн-кода. Они коснулись как видов конструкций, так и требований к их установке и эксплуатации. Кроме того, при внесении изменений и включении новых мест для размещения в действующую схему размещения рекламных конструкций также будет учитываться схема зонирования города в соответствии с дизайн-кодом. Таким образом, если раньше при размещении уличной рекламы не было конкретных правил, где можно устанавливать конструкции относительно друг друга, фасадов, элементов благоустройства, дорожных конструкций, то теперь дизайн-код дает четкие правила и позволяет упорядочить принципы установки.
В частности, он определяет, где именно возможно установить тот или иной тип рекламной конструкции. Например, в историческом центре с преимущественно среднеэтажной застройкой и неширокими тротуарами билборды (рекламные коробы) запрещены. В связи с принятыми изменениями некоторые рекламные конструкции поменяют место установки.
Рекламные конструкции, которые были установлены до внесения изменений в положение, будут продолжать действовать до истечения срока договоров даже если они не соответствуют требованиям дизайн-кода.
- Одна из задач - систематизировать и упорядочить сферу уличной рекламы. Вместе с тем важно, чтобы все изменения были максимально безболезненными для предпринимателей, - подчеркнул первый вице-мэр города Андрей Ковальчук. - Мы регулярно встречаемся с представителями бизнеса, проводим консультации. Если собственник не готов провести изменения в ближайшее время, договариваемся о сроках, всегда идем навстречу. Это обоюдный процесс, люди относятся с пониманием.
Виктор Ким, владелец одного из торговых центров Южно-Сахалинска, рассказал, что заранее был извещен о необходимости изменить вывески на фасаде с учетом новых стандартов. Вместе с предпринимателями, которые арендуют площади в ТЦ, провели встречу, уточнили виды требуемых работ, подготовили смету. В итоге на сегодняшний день почти все вывески на здании приведены в соответствие с требованиями Дизайн-кода.
- Это правильно. Потому что город должен быть в едином стиле. Южно-Сахалинск расцветает, становится красивее. Аккуратные, ухоженные здания дополнят общую картину, - сказал предприниматель.
Напомним, дизайн-код - один из инструментов формирования комфортной городской среды, регулирующий развитие пространства по индивидуальным для каждого населенного пункта стандартам цвета, размера, материала и т.д. Главная задача - уменьшение визуального хаоса, формирование единого облика, а в итоге - повышение качества жизни населения в красивом и ухоженном городе. Дизайн-код для Южно-Сахалинска утвержден решением Городской Думы.
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