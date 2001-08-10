В Дальнем готовится к открытию новый детский сад "Лукоморье"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Дальнем готовится к открытию новый детский сад "Лукоморье". Со вчерашнего дня в учреждении ведется зачисление детей и формирование групп, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Ранее сюда завезли мебель и все необходимое оборудование, методические материалы. Педагоги завершают подготовку к образовательному процессу. В группах уже расставлены игрушки, установлены интерактивные доски. Полноценно функционировать детский сад начнет с 15 апреля.
Как рассказала заведующая Олеся Клочкова, в завершающей стадии подготовка помещений к приему детей. Детский сад построен с соблюдением современных норм и требований. Здесь есть все необходимое для занятий, отдыха и досуга детей: бассейн, просторные спортивный и музыкальные залы, сенсорная комната, кабинеты логопеда и психолога, отдельная комната отдыха для персонала и многое другое. Также на территории обустроена большая спортивная площадка с трибунами и беговыми дорожками, игровые зоны, теплицы.
Напомним, детский сад рассчитан на 330 мест. В общей сложности в «Лукоморье» будет функционировать 14 групп, в том числе две логопедические, четыре ясельные.
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