Тихоокеанское
информационное агентство
8 Апреля 2022
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10:38, | Новости общества Сахалина и Курил

В Дальнем готовится к открытию новый детский сад "Лукоморье"

В Дальнем готовится к открытию новый детский сад

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Дальнем готовится к открытию новый детский сад "Лукоморье". Со вчерашнего дня в учреждении ведется зачисление детей и формирование групп, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ранее сюда завезли мебель и все необходимое оборудование, методические материалы. Педагоги завершают подготовку к образовательному процессу. В группах уже расставлены  игрушки, установлены интерактивные доски. Полноценно функционировать детский сад начнет  с 15 апреля.

Как рассказала заведующая  Олеся Клочкова, в завершающей стадии подготовка помещений к приему детей. Детский сад построен с соблюдением  современных норм и требований. Здесь есть все необходимое для занятий, отдыха и досуга детей: бассейн, просторные спортивный и музыкальные залы, сенсорная комната, кабинеты логопеда и психолога, отдельная комната отдыха для персонала и многое другое. Также на территории обустроена большая спортивная площадка с трибунами и беговыми дорожками, игровые зоны, теплицы.

Напомним, детский сад рассчитан на 330 мест. В общей сложности в «Лукоморье» будет функционировать 14 групп, в том числе две логопедические, четыре ясельные.

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