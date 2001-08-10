В Южно-Сахалинске на время изменения организации движения для проезда закроют перекресток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске меняется организация дорожного движения на перекрестке ул. Горького - пер. Алтайского - Коммунистического проспекта. На перекрестке в качестве эксперимента будет организовано круговое движение, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Основные работы по обустройству кольцевой развязки будут производиться в ночь на 9 апреля. Перекресток будет полностью закрыт для проезда с 22.00 8 апреля до 8.00 9 апреля.

Кольцевое движение будет организовано по временной схеме с помощью дорожных направляющих и знаков с учетом возможности проезда большегрузной техники и общественного транспорта.

Автомобилистам необходимо учитывать изменение схемы организации движения, обращать внимание на знаки и соблюдать правила дорожного движения при проезде через перекресток.

Цель обустройства кольцевой развязки на этом перекрестке - обеспечение безопасного выезда пассажирских автобусов маршрута №2, который планируется запустить в августе по ул. Детской и пер. Алтайскому, а также решение транспортных проблем на перекрестках, имеющих высокое левоповоротное движение. Новая схема согласована с ГИБДД.

Кольцевое движение в режиме эксперимента уже работает на перекрестках улиц Комсомольская-Сахалинская и Комсомольская-Детская.

Полный анализ существующей ситуации, проектные решения, визуализация, ход эксперимента и результат, который планируется достигнуть, — подробно раскрыты и разъяснены на портале http://тутбудет.рф/rings. Здесь же размещена анкета, с помощью которой горожане могут высказать предложения и замечания.