Первая «бережливая» аптека появилась в Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За полгода участия в национальном проекте «Производительность труда» в компании «Фармация» организовали дополнительные рабочие места и увеличили скорость доставки товаров до потребителя, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.
- В качестве площадки для внедрения улучшений мы выбрали первую аптеку на улице Ленина, которую знают все жители, как дежурную. Пилотным стал процесс доставки одной партии лекарственного препарата от склада до витрины – нам предстояло совместно с экспертами регионального Центра компетенций разобрать его на этапы и оптимизировать их. В итоге мы организовали дополнительные рабочие места, внедрили адресное хранение товаров, систему организации пространства 5S. Каждый товар теперь имеет адрес. Благодаря этому провизору теперь легче обслужить клиента. Методики бережливого производства уже дали результат – скорость товароопераций увеличилась примерно на 20%, – поделилась заместитель директора ГУ ОТП «Фармация» по работе с розничной сетью Лариса Купчик.
Помимо этого, в организации увеличили выработку работников склада на 30 процентов, оптимизировали складские запасы на 3 процента.
- Проект будет продолжаться еще 2,5 года. Сотрудники организации будут тиражировать улучшения на другие внутренние процессы. К примеру, в следующие полгода в организации разберут и оптимизируют коммерческий отдел. В планах руководства – оптимизация товарных запасов, системы ценообразования, разработка системы мотивации сотрудников предприятия, – отметила руководитель регионального Центра компетенций Елена Часникова.
Национальный проект «Производительность труда» реализуется в Сахалинской области с 2020 года. Сегодня в числе его участников – 30 предприятий из пяти приоритетных отраслей экономики. Подробнее об условиях участия в программе – на портале производительность.рф. За консультацией также можно обратиться в региональный Центр компетенций лично по адресу Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 49 или по номеру 8 800 222 0123 (доб. 6).
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