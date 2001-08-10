В Южно-Сахалинске проверили качество уборки городских остановочных павильонов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками департамента общественной безопасности и контроля проведен мониторинг качества уборки городских остановочных павильонов общественного транспорта. По результатам проверки выявлены факты несвоевременной очистки урн и сбора мусора, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Согласно требованиям Правил благоустройства территории городского округа такую уборку следует производить ежедневно до 9.00 и далее по мере накопления мусора. Данные требования ряд предприятий, отвечающих за содержание Коммунистического проспекта и улицы Ленина в соответствии с муниципальными контрактами, не соблюдали.

Материалы были переданы в Административную комиссию города Южно-Сахалинска для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности. Далее после вынесения предупреждений, нарушения последними были устранены.

Отметим, что в связи с наступлением весенне-летнего периода в Южно-Сахалинске усилен контроль за проведением уборки и регулярной помывки остановочных павильонов.

Также администрация города призывает граждан и руководителей предприятий всех форм собственности привести в надлежащий вид элементы и объекты благоустройства, в том числе произвести уборку своей территории от мусора, выполнить работы по покраске, ремонту, мойке и очистке ограждений и фасадов зданий, сооружений от грязи, пыли, посторонних надписей и объявлений, при этом не допуская складирования строительных материалов и отходов на объектах озеленения и иных не предназначенных для этого местах.

Кроме того, в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 25.03.2022 № 605-па «О проведении месячника по благоустройству территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» жителей города приглашают присоединится к еженедельному мероприятию «Чистая пятница», а также в принять участие в субботниках, запланированных на 23 и 30 апреля.