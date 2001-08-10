На Сахалине прошел форум волонтеров "Территория общественного здоровья"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Форум волонтёров «Территория общественного здоровья» прошел в главной библиотеке островного региона 1 апреля. Организатором выступил Сахалинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики при поддержке Сахалинского государственного университета и молодёжного общественного движения "Молодежка ОНФ", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Главная цель мероприятия - организовать площадку для совместной продуктивной деятельности волонтёров, чтобы участники форума имели представление о деятельности других организаций, получили оценку своей работы и новые навыки на интерактивах.
С приветственными словами на открытии форума выступили руководитель Центра карьеры и корпоративного сотрудничество ФГБОУ ВО «СахГУ» Диана Афанасьева, заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Мила Тен.
В форуме приняли участие более 70 человек из восьми волонтёрских организаций, среди которых региональное отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтёры-медики", центр молодежных инициатив, движение "Серебряные" волонтеры, профессиональное общество гигиенистов стоматологических, РОО "Олимпийский совет Сахалинской области", агитбригада "Феникс" школы № 32, школа волонтеров Сахалинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, и Совет «Активные мамы» южно-сахалинской детской городской поликлиники.
Для участников форума были организованы лекторий, мастер-классы и масштабная форсайт-сессия «Общественное здоровье и его составляющие».
Так, с докладом выступил ведущий специалист в отделе проектов и программ в сфере культуры и молодежного творчества Сахалинского ресурсного центра Максим Немец. Он рассказал о новых форматах развития добровольческой деятельности на территории Сахалинской области в 2022 году. Заместитель главного врача регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Могиленко представила сообщение «Здоровье горожан – основа процветания островной столицы».
Мастер-классы провели ведущие специалисты в области здравоохранения региона. Главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Сахалинской области Мария Калашникова обучала оказанию первой помощи при сосудистых катастрофах. Как на практике применяется технология «равный-равному» в профилактике ВИЧ-инфекции рассказала главный врач областного СПИД-Центра Елена Ломакина.
О важности сохранения женского здоровья рассказала врача акушер -гинеколог, маммолог медицинского диагностического центра «Белая роза-Сахалин» Назира Джумабаева. Она на манекенах наглядно продемонстрировала как проводить самодиагностику молочной железы на предмет обнаружения новообразований.
Большой популярностью пользовалось практическое занятие о позитивной коммуникации с пациентами. Мастер-класс провела психолог Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Валерия Васильева.
По отзывам участников форума мероприятие получилось динамичным и насыщенным. Слушатели отметили важность подобных мероприятий, которые помогают расширить свои знания о деятельности различных волонтерских организаций, и применить полученные знания на практике.
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